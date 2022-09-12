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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

Türkiye ve Dünya gündemi 12.09.2022, 09:00 12.09.2022, 10:05
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Eylül 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştirilecek test sürüşüne katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu" açılışında konuşacak.

(Ankara/09.45)

#Gündem #12 Eylül #ödemeler dengesi istatistikleri
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