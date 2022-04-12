Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Nisan 2022
Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı "Çağrı" filminin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyasının özel gösterimi Atlas Sineması'nda yapılacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Bakanlık arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine iştirak edecek.
(Ankara/13.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi ve Lusail Üniversitesi Rektörü Ali bin Fetais Al Marri ile ayrı ayrı görüşecek.
(Katar)
3- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.
(TBMM/12.45/10.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ay vadeli hazine bonosunu ihraç edecek, 6 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslim törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı "Çağrı" filminin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyasının özel gösterimi Atlas Sineması'nda yapılacak.
(İstanbul/21.00)