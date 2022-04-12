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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Nisan 2022

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı "Çağrı" filminin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyasının özel gösterimi Atlas Sineması'nda yapılacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 12.04.2022, 09:09
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Nisan 2022

 SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki Bakanlık arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi ve Lusail Üniversitesi Rektörü Ali bin Fetais Al Marri ile ayrı ayrı görüşecek.

(Katar)

3- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ay vadeli hazine bonosunu ihraç edecek, 6 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslim törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı "Çağrı" filminin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyasının özel gösterimi Atlas Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/21.00)

#Gündem #12 nisan #çağrı
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