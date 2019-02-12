Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu Kuzeykent Meydanı ve Çorum Abide Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Kastamonu/12.00/Çorum/15.30)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katılacak, şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelecek, ilçe ziyaretlerinde bulunacak.

(Kahramanmaraş/10.00/13.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iki bakanlık arasında gerçekleştirilen "Hükümlü ve Tutukluların Yeterliliklerinin Belgelendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalecik ve Akyurt ilçelerinde seçim bürosu açılışlarına katılacak, esnafı ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılara iştirak edecek.

(Ankara/11.00-17.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Artvin Valiliğini ve Belediyesini ziyaret edecek, kitap fuarının açılışına katılacak, esnafla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığı ile Borçka ve Arhavi belediyelerine ziyarette bulunacak.

(Artvin/12.00/13.30/14.00/14.30/15.30/16.30/17.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Mecliste "Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası" yapılacak.

(TBMM/15.00/13.30/12.30/09.45/10.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2018 yılının 4. çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA Ekonomi Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 13-14 Şubat NATO Savunma Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

KÜLTÜR SANAT

1- Ünlü oyuncu Jackie Chan'in balmumu figürü Türk Çin Kültür Derneği iş birliğiyle Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmeye başlayacak.

(İstanbul/14.00)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanması Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Su Altı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Su Altı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 8'i tutuklu 36 sanığın yargılanması Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Uşak/10.00)

- Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu tutuksuz 28 sağlık çalışanının yargılanması devam edecek.

(Sakarya/11.15)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'i Ülker Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.55)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları Roma-Porto, Manchester United-Paris Saint-Germain karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Roma/Manchester/23.00)

3- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında E Grubu'nda Arkas Spor, Fransa temsilcisi Tours ile deplasmanda karşılaşacak.

(Tours/22.00)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'a konuk olacak.

(Sibiu/18.00)

5- Galatasaray'da yeni transferlerin imza töreni, Başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/14.00)