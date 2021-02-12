Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Şubat 2021

SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.
(Ankara/13.10)
3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Ödül Törenine katılacak, Kemalpaşa Mezarlığı'nı ziyaret edecek, Buca sel kayıpları için taziye ziyaretinde bulunacak.
(İzmir/14.00/15.45/16.45)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile şubat ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00 )
4- TÜİK, Aralık 2020 dönemi sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.