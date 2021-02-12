Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Şubat 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.10)

3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Ödül Törenine katılacak, Kemalpaşa Mezarlığı'nı ziyaret edecek, Buca sel kayıpları için taziye ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/14.00/15.45/16.45)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile şubat ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

4- TÜİK, Aralık 2020 dönemi sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.