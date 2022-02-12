Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Şubat 2022

SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek ve iki gün sürecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa metro şantiyesinde brifinge katılacak, Mudanya Bulvarı hızlı tren üstyapı şantiyesinde saha incelemesi ve basın açıklaması yapacak, ziyaretler gerçekleştirerek milletvekilleri ile istişare toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/10.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve bazı ülkelerin vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı yapmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kiev/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.