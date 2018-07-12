Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Temmuz 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de

- Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında "Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"nın üçüncü oturumuna iştirak edecek.

- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile baş başa görüşecek Erdoğan, ardından devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki "Afganistan Oturumu"na katılacak.

- Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ayrı ayrı ikili görüşme yapacak.

(Brüksel)

2- TBMM Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanının seçimini yapmak üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2018 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin verileri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi 29 ülke liderinin katılımıyla ikinci gün oturumlarının ardından tamamlanacak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

2- ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ev sahipliğinde Oxford'da düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

(Londra)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla, "2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.30)

- FETÖ'nün Bolu'daki emniyet yapılanması davasında 71 sanığın yargılanması sürecek.

(Bolu/10.00)

3- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak. Kupada 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibini belirleyecek eşleşmede Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, Karadağ'ın Titograd takımını konuk edecek.

(Torshavn/21.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

3- Fransa Bisiklet Turu 6. etapla devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 09:38