Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Ağustos 2022
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde ve Belekcehan beldesinde toplu açılış törenlerine katılacak, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret edecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 13.08.2022, 09:04 13.08.2022, 09:18
SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde ve Belekcehan beldesinde toplu açılış törenlerine katılacak, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret edecek.
(Yozgat/11.30-16.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya gelecek, Millet Bahçesi'nde aşure dağıtacak.
(İstanbul/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı kapsamında Kadıncık Ana Evi Programı’na katılacak.
(Nevşehir/21.30)
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