Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Aralık 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmaları toplantısına katılacak.
(İstanbul/10.30)
2- TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısına katılacak.
(Erzurum/10.00/11.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Venedik)
2- İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek.
(Abu Dabi)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yunus Emre Külliyesi'nde düzenlenecek "Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yılında 700 Hatimle Anma Programı"na katılacak.
(Eskişehir/12.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.