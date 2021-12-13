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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Aralık 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 13.12.2021, 09:01
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Aralık 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmaları toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısına katılacak.

(Erzurum/10.00/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Venedik)

2- İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek.

(Abu Dabi)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yunus Emre Külliyesi'nde düzenlenecek "Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yılında 700 Hatimle Anma Programı"na katılacak.

(Eskişehir/12.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #13 aralık #TCMB
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