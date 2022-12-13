Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Aralık 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık valiliği ziyaret edecek, Yüreğir Kültür Merkezi'nde Adana Sarıçam, Hatay Defne, Samandağ ve Arsuz sosyal hizmet merkezlerinin açılış törenine katılacak.

(Adana/13.15/14.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye İnovasyon Haftası" İnovatim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kumluca ilçe merkezi ile selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Antalya/09.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan'da düzenlenen Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Avaza/13.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

5- Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avaza Zirvesi Hazırlık Toplantısı'na katılacak.

(Avaza)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Selçuk Üniversitesinde Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi toplantısına katılacak.

(Konya/10.00)

2- Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.