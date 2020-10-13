Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Ekim 2020

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara /14.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı dolayısıyla Altındağ Belediyesinin düzenlediği 150 dönümlük alanda 5 bin ıhlamur fidanı dikim programına katılacak.

(Ankara-Kavaklı Köyü/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/10.00)

4- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenecek "Ankara'nın Başkent Oluşunun 97. Yıl Dönümü Etkinlikleri" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.45)

2- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler izleniyor.

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde Serbest Güreş A Milli Takımı kampını ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 14 Ekim'deki Sırbistan maçı öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/18.00/18.30)

3- Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ve bir futbolcu, çarşamba günü Türkiye ile yapacakları maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sırp ekip son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/19.00/19.30)

4- UEFA Uluslar A, C ve D Liglerinde gruplarda 4. hafta maçları yapılacak.

5- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 8. maçında deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

(Wolverhampton/21.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımına konuk olacak.

(Berlin/21.00)

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan'ın Promitheas takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Çan Gençlik Kalespor-PTT, Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, VakıfBank-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/Aksaray/Aydın/17.00/Çanakkale/14.00/İstanbul/13.00/15.00/19.00)

9- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2020-2021 sezonu 1. tur mücadelesi 3 maçla başlayacak.

10- Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Ligde 5. haftayı bay geçecek siyah-beyazlar, 6. haftadaki Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 10:26