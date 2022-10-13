Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Ekim 2022

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Divan Kuruçeşme Otel'de, Ortak Paylaşım Forumu’nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştireceği foruma iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) tanıtım törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Develi Seyrani Kampüsü Hayırseverler Buluşması ve toplu açılış törenine katılacak, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek il yönetim kurulu, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

(Kayseri/13.30/18.00)

4- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya gelecek.

(14.00/11.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı kurumsal sektör hesapları ile ağustos ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları yapılacak. Toplantıda, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek.

(Siirt/16.30)

2- Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'e çelenk bırakacak, Ulus'taki Birinci Meclis binasında tören düzenlenecek.

(Ankara/10.00/11.00)