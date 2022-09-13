Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Eylül 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi ile Melekler Köy Yaşam Merkezi'nin açılışlarına katılacak.

(Zonguldak/11.00/11.30/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programı ile "12. Tarım Orman ve İnsan" temalı fotoğraf sergisine ve Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamaları'na katılacak.

(Konya/10.00/Ankara/15.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenecek "Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programına katılacak.

(Ankara/11.00)