Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Eylül 2022
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar takip ediliyor.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi ile Melekler Köy Yaşam Merkezi'nin açılışlarına katılacak.
(Zonguldak/11.00/11.30/13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programı ile "12. Tarım Orman ve İnsan" temalı fotoğraf sergisine ve Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamaları'na katılacak.
(Konya/10.00/Ankara/15.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenecek "Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programına katılacak.
(Ankara/11.00)