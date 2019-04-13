Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dünü, Bugünü ve Yarını ile Darülaceze" ve "Sosyal Hizmet Şehri Projesi"nin tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "E-Spor Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali"ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

2- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Can Bartu son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda taraftara açık tören düzenlenecek. Bartu'nun cenazesi, öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

(İstanbul/10.30/13.10)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

- Organizasyonun altıncı gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 130 kiloda finalde mücadele edecek Rıza Kayaalp'in müsabakasını izleyecek.

(Bükreş/11.30/18.00)

3- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sona erecek.

4- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde sürüyor.

5- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya Çaykur Rizespor-Göztepe, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Konya/16.00/İstanbul/19.00)

6- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Hatayspor-Afjet Afyonspor, Eskişehirspor-Birevim Elazığspor, Abalı Denizlispor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/Eskişehir/Denizli/19.30)

7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftaya Galatasaray Doğa Sigorta-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Gaziantep Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/Bursa/17.30)

8- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon Beşiktaş-Gündoğdu Adana Basketbol, Fenerbahçe-Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyespor-Galatasaray, BOTAŞ-Kırçiçeği Bodrum, İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/16.00/Mersin/Samsun/Ankara/Kocaeli/Hatay/13.00)

9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

10- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5-8'incilik ikinci maçlarında Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.30/19.00)

11- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik ikinci maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Maliye Piyango-Ziraat Bankası karşılaşacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/15.00)

12- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre ikinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/14.00/16.00)

13- Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt-PTT, İlbank-Sarıyer Belediyespor karşılaşacak.

(Eskişehir/14.00/16.30)

14- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Muratpaşa Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00)

15- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta beşer müsabakayla başlayacak.