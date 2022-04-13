Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Nisan 2022
Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
Türkiye ve Dünya gündemi 13.04.2022, 09:05
SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Parti Grup toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.
- Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/10.30/14.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftar programında bir araya gelecek.
(Ankara/19.30)
2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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