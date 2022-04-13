Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Nisan 2022

SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Parti Grup toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.30)

2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.