Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Voleybol Sahası'nda Türkiye Esnaf Buluşması ile Üreğil Millet Bahçesi'nde Mamak Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00/16.00)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgesel filminin gösterimine katılacak.

(TBMM/21.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Bilirkişilik Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve Asayiș Șube Müdürleri toplantılarına iştirak edecek.

(Ankara/09.30/12.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Brüksel)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonunda Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 yıllık raporu sunulacak.

(TBMM/15.00/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Rize-Artvin Havalimanı ile Çevre Yolu ve Salarha Tüneli inşaatlarında incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek.

(Rize/10.30-19.00)

2- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, Teknofest 2019'un basın tanıtımına katılacak.

(İstanbul/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)



SPOR

1- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, Shangri-La Bosphorus Otel'de başlayacak.

(İstanbul/09.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları Tottenham-Borussia Dortmund, Ajax-Real Madrid karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Londra/Amsterdam/23.00)

3- Basketbolda Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler Türkiye Kupası maçları başlayacak.

- Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji maçları yapılacak.

(Ankara/17.00/20.30)

4- UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile Benfica arasında 14 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak ilk maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Portekiz temsilcisinin Teknik Direktörü Bruno Lage de Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.30/19.30)

5- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray maçıyla ilgili soruları yanıtlayacak.

(İstanbul/12.30)

6- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 13. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, Letonya temsilcisi TTT Riga'yı Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

7- Basketbol Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu maçında Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda Fransa'nın BLMA takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

8- Voleybolda Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı Mimar Sinan Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(Aydın/19.00)

9- Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/13.30)

10 - 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2019) Bosna Hersek'te sürüyor.

(Saraybosna)

11- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması" işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)