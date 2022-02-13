Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Şubat 2022
Almanya'da Federasyon Kongresi, cumhurbaşkanını seçecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 13.02.2022, 09:20
SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taha Akgül Spor Salonu'nda, Deneyap Türkiye Projesi uygulama sınavlarını izleyecek.
(Ankara/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Almanya'da Federasyon Kongresi, cumhurbaşkanını seçecek.
(Berlin)
2- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü