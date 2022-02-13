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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Şubat 2022

Almanya'da Federasyon Kongresi, cumhurbaşkanını seçecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 13.02.2022, 09:20
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Şubat 2022

SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taha Akgül Spor Salonu'nda, Deneyap Türkiye Projesi uygulama sınavlarını izleyecek.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da Federasyon Kongresi, cumhurbaşkanını seçecek.

(Berlin)

2- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #13 şubat #Almanya #Cumhurbaşkanı
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