Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Temmuz 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katılacak, millet bahçesini ziyaret edecek, AK Parti Sorgun İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, Sorgun Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Yozgat/11.30-16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Türkiye-BAE Yatırım Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)