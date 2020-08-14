Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Ağustos 2020

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749. yıl dönümü anma etkinlikleri programına katılacak.
(Nevşehir/20.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen ve ASBÜ'nün ortaklaşa düzenleyeceği "Aile Kongresi"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "DEİK EU Talks: Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı" bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılacak.
(İstanbul/10.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve fındık hasadına katılacak.
(Giresun/10.30-16.40)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı "ciro", "perakende satış" ve "sanayi üretim" endeksleri ile temmuz ayı "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/10.00)
5- TCMB, ağustos ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyecek.
(Bern)
2- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı yapacak.
(Brüksel)
3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.
(Lizbon/22.00)
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 11:19