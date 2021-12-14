Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Aralık 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sheraton Otel'de düzenlenecek "İnsan Hakları ve Doğu Türkistan" konulu toplantıya katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma ve eğitim kampında katılımcılara hitap edecek.

(Ankara/13.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2022 bütçesi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Nesli Tehlikedeki Türler Projesi"nin açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6’ncı İş Forumu'na, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Azerbaycan 4. Sanayi Devrimi Analiz ve Koordinasyon Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalanması Töreni'ne katılacak, basın açıklaması yapacak, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile görüşecek.

(Bakü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerde bulunacağı Mogan Gölü'nde basın açıklaması yapacak, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ile Gölbaşı Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/11.30/12.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistiklerini ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri makamlarıyla görüşmelerde bulunacak, Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek ve Expo 2020 Dubai’deki Türkiye standını ziyaret edecek.

(Dubai)

2- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.