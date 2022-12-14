Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Aralık 2022
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansına katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ÖZEV Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Meslek Edindirme Merkezi'nin tanıtım programı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddelerinin görüşmelerine devam edilecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) İspanya'da düzenlediği "dijital ekonomi" konulu Bakanlar Konferansı'na katılacak.
(Büyük Kanarya Adası)
2- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
(Washington/22.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’da düzenlenen Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Avaza)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.
(Ankara/14.00)