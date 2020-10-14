Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Ekim 2020

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Çevre Komisyonunda, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını öngören kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'deki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/10.45)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında, webinar üzerinden standardizasyon konusunda güncel gelişmelerin değerlendirileceği seminere katılacak.

(Ankara/15.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle, MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kazan yolu yapım çalışmalarını inceleyecek.

(Ankara/08.00)

5- TÜİK, eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/21.45)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası, A, B ve C liglerinde yapılacak grup maçlarıyla tamamlanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Kulüpler Birliği Vakfı, yapacağı olağan toplantıda gündemindeki konuları görüşecek.

(İstanbul/14.00)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. haftadan ertelenen Sorgun Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, 4. haftadan ertelenen Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta, 6. haftadan ertelenen Arhavi Voleybol-Arkas Spor ve Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Yozgat/Afyonkarahisar/16.00/Artvin/13.00/İzmir/17.00)

7- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 5. hafta maçları yapılacak.

8- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 2020-2021 sezonu 1. tur mücadelesine 15 maçla devam edilecek.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 10:32