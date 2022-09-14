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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Eylül 2022

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "Birliğin Durumu" konuşması yapacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 14.09.2022, 09:00 14.09.2022, 09:11
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Eylül 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(Kahramanmaraş/14.00-16.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Başiskele Wellborn Hotel'de, iş dünyasından temsilcilerle toplantı yapacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Kocaeli/10.00-17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Motosiklet Endüstrisi Derneğince düzenlenecek Türkiye Motosiklet Çalıştayı'na ve T-GATE Teknoloji Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçları ile temmuz ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "Birliğin Durumu" konuşması yapacak.

(Strazburg)

#Gündem #14 eylül #Ursula von der Leyen
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