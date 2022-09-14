Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Eylül 2022
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "Birliğin Durumu" konuşması yapacak.
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.
(Kahramanmaraş/14.00-16.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Başiskele Wellborn Hotel'de, iş dünyasından temsilcilerle toplantı yapacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Kocaeli/10.00-17.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Motosiklet Endüstrisi Derneğince düzenlenecek Türkiye Motosiklet Çalıştayı'na ve T-GATE Teknoloji Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/12.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçları ile temmuz ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "Birliğin Durumu" konuşması yapacak.
(Strazburg)