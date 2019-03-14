Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Yenimahalle'de düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(Ankara/11.30/14.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşma programına katılacak, Hekimhan ve Akçadağ ile Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerini ziyaret edecek.

(Malatya/09.15/11.30/13.00/Adıyaman/13.45/14.45/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Basit Yargılama, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Ceza Kararnamesi Çalıştayı"na katılacak, Şehitkamil Hastanesi'ni ziyaret edecek, Şahinbey Belediyesi Millet Kıraathanesi'nin açılışını yapacak.

(Ankara/10.00/Gaziantep/13.45/16.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı ile "Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/17.30/19.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açık hava toplantılarına katılacak.

(Aksaray/14.30/Nevşehir/17.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde düzenlenen "Sıralardan kürsülere, tıp fakültesinden siyasete uzanan bir başarı öyküsü" programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ

1- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/14.00 )

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhtarlar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacak, Özel Ege Tütün Fabrikasını ziyaret edecek, yem fabrikası ve yem katkı malzemeleri tesisi temel atma törenlerine katılacak.

(İzmir/10.00-17.30)

3- TÜİK, ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi ile şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu, mart ayına ilişkin beklenti anketini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa katılacak.

(Brüksel)

2- İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası "Brexit tarihini erteleme" seçeneğini oylayacak.

(Londra)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yapılacak.

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX, Darüşşafaka Tekfen ise İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Tel Aviv/22.05/Las Palmas de Gran Canaria/23.30)

3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çukurova Basketbol, İtalya temsilcisi Famila Schio ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00)