Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Mart 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonunun 66. oturumunun resmi açılışına ve Bakanlar Düzeyinde Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(New York)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.