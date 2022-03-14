Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Mart 2022
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonunun 66. oturumunun resmi açılışına ve Bakanlar Düzeyinde Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
(New York)
2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.