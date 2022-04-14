Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Nisan 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehitlik Camisi’ni ziyaret edecek, huzurevi şubesinin açılışını gerçekleştirecek, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraya gelecek ve iftar programına katılacak.

(Berlin)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.32)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek, İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelecek ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine ziyarette bulunacak.

(Sakarya/14.00/14.30/16.30/19.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde esnafı ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Bursa/15.00/16.20/19.48)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(14.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na ve DESIGNHUB-IST Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma muhabirleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.

- TCMB, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

4- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

5- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, II. Mahmud Türbesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/11.00)