Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Ocak 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.