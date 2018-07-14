Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2018

Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. MHP lideri Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2018

1 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) 

EKONOMİ

1 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Havalimanı'nda halka hitap edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na katılacak.

(İzmir/12.00-15.00) 
 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) 

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

(Saint Petersburg/17.00) 

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finali oynanacak.

(Londra/16.00)

3- Fransa Bisiklet Turu 8. etapla sürüyor.

4- 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın Barcelona kentinde başlayacak. 

5- Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Finlandiya'nın Tampere kentinde sürüyor.

6- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. 

7- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde başlayacak, Türkiye, 2. Grup'taki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Kortrijk/16.00)

8- 20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

(Chemnitz/16.45)

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 09:42
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı
  1. Filistin