Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2018

1 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes Havalimanı'nda halka hitap edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na katılacak.

(İzmir/12.00-15.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile İngiltere üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

(Saint Petersburg/17.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finali oynanacak.

(Londra/16.00)

3- Fransa Bisiklet Turu 8. etapla sürüyor.

4- 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın Barcelona kentinde başlayacak.

5- Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Finlandiya'nın Tampere kentinde sürüyor.

6- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.

7- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde başlayacak, Türkiye, 2. Grup'taki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Kortrijk/16.00)

8- 20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

(Chemnitz/16.45)

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 09:42