banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2022

Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme ve Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangını soğutma çalışmaları takip ediliyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 14.07.2022, 09:04
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme ve Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangını soğutma çalışmaları takip ediliyor.

(Muğla/İzmir)

#Gündem #14 temmuz #Datça #çeşme #yangın
Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?