Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2022
Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme ve Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangını soğutma çalışmaları takip ediliyor.
Türkiye ve Dünya gündemi 14.07.2022, 09:04
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme ve Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangını soğutma çalışmaları takip ediliyor.
(Muğla/İzmir)
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