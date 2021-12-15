Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Aralık 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, GYODER Mipim 2022 Lansman Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonunun afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi kurulması projesi kapanış programı ile Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elbistan, Afşin ve Göksun ilçeleri ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kahramanmaraş/11.30-17.15)

5- TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel'de düzenlenecek "10. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi"ne katılacak.

(Ankara / 11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalda değişim hikayesi yazılıyor" temasıyla gerçekleştirilecek "Kırsal Kalkınma Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeniden seferlerine başlayacak Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlama törenine katılacak, trenle Elmadağ Garı'na kadar seyahat edecek.

(Ankara/15.30)

4- TÜİK, ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini, "Satınalma Gücü Paritesi, 2020" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/13.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak.

(Ankara/11.00)

6- ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

(Abu Dabi)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, çevrim içi görüşme yapacak.

(Moskova)

3- Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın katılımıyla AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.