Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Aralık 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, The Green Park Otel'de düzenlenecek Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddelerinin görüşmeleri tamamlanacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/11.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kanada'da Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) çerçevesinde "Ekolojik Uygarlık - Dünyadaki Tüm Yaşam İçin Ortak Bir Gelecek İnşa Etmek" oturumunda konuşma yapacak.

(Montreal)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ".tr" uzantılı alan adları TRABİS lansman törenine ve BTK Akademi Kariyer Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/11.00/12.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini, kasım ayı konut satış verilerini, kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi 2021" haber bülteni yayımlanacak.

(Ankara/10.00/13.00)

5- İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını duyuracak.

(Londra/15.00)

6- Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı yapacak.

(Frankfurt/16.15/16.45)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ve Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ayrı ayrı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30/14.30)

2- AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Altındağ Zincirli Camisi açılışına iştirak edecek.

(Ankara/15.00)