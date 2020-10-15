Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Paylaşım Platformu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaşayan Okullar" projesinin, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde düzenlenecek 19. Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/17.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Çevre Komisyonunda, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı László Palkovics başkanlığında dijital platformda gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" programına iştirak edecek.

(İzmir/10.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Uçuş Rehberim" uygulaması tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesinin akademik yıl açılışına konuşmacı olarak on-line katılacak.

(09.45)

2- AB Liderler Zirvesinin ilk gün toplantıları yapılacak.

(Brüksel)

3- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.

4- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü)

5- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından verilecek olan "Polis Nişanı" törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

(Kaunas/20.00)

3- Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın 2. tur rövanşında Avusturya’nın UVC Holding takımını konuk edecek.

(Ankara/17.30)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 1. haftadan ertelenen Aksaray Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma maçı yapılacak.

(Aksaray/17.00)

5- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 2020-2021 sezonu 1. tur mücadelesi, 3 maçla tamamlanacak.

6- Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/14.00)

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 10:19