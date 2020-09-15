Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Eylül 2020

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mamedov ile telekonferans yöntemiyle görüşecek, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul edecek.

(TBMM/11.00/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Mücevher İhracatının Liderleri Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- TÜİK, ağustos ayı konut satış ile 2019 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bir araya gelecek ve ortak basın açıklaması yapacak.

(Atina)

2- Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı törende İsrail-BAE-Bahreyn anlaşması imzalanacak.

(Washington)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlanacak.

(Düzce/11.00-11.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Opera'daki tarihi taş binada, Bakanlık ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenecek "Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç-Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yenimahalle'de bulunan portatif yüzme havuzunu ziyaret edecek.

(Ankara/12.00)

2- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2020-2021 Avrupa Ligi Sezonu öncesinde "Medya Günü" etkinliği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak.

(İstanbul/13.30)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 2. haftası Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT, Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor, İlbank-Karayolları maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.00/17.30/18.00/Aksaray/15.00/Ankara/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi 3 maçla başlayacak.

5- Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinde 2020-2021 sezonu fikstürü çekilecek. Pandemi nedeniyle katılımlı gerçekleştirilmeyecek fikstür çekimleri, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinden ve sosyal medya hesabından canlı yayımlanacak.

(Ankara/14.00)

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, 09:59