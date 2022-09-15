Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Eylül 2022

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Belediyenin yeni itfaiye binasının açılış törenine katılacak.

(Bolu/15.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantıda bir araya gelecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapımı tamamlanan Kanlıdere Köprüsü açılış törenine katılacak, Adıyaman Valiliği ile belediye başkanlığına ziyarette bulunacak, gençlik buluşmasına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.30/15.00/Adıyaman/18.00/18.30/20.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyasından temsilcilerle toplantıda bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Tekirdağ/09.00-17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi-AirTaxi Dünya Kongresi ile MillTech İstanbul Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/09.00/İstanbul/13.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na, pamuk hasadına ve 2022 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Adana/12.30-20.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Derik ilçesini ziyaret edecek, Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu, Kızıltepe Güney İmar Çevre Yolu ve Kızıltepe-Mardin Havalimanı toplayıcı yollarını inceleyecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Mardin/11.00-18.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, konut satış ve ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını, haftalık para ve banka istatistikleri ile ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında Antep fıstığı hasadına, Udma Peynir Müzesi ve Rayiha Baharat Müzesi açılışlarına katılacak.

(Gaziantep/11.00-14.30)