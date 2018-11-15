Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı'na katılacak, Ege Üniversitesini ziyaret edecek, Konak ilçesi Kuruçay ve Umurbey mahallelerinde yürütülen Emlak Konut Projeleri İzmir Konak 1. Etap ve 2. Etap Kentsel Tasarım Alanları'nda incelemede bulunacak.

(İzmir/10.00/12.00/14.15)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Belek'te bir otelde düzenlenen Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katılacak, Aksu Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek, Necati Başkırt İlk ve Ortaokulu açılış töreni ve Kürşat Başkırt ile Antalya Valiliği arasında Sevim Başkırt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Antalya/ 09.00/11.30/12.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, il ve ilçe teşkilatı üyeleriyle ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ile 2017 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, kasım ayına ilişkin beklenti anketi ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1 - FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul / 10.00)

- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/11.40)

- Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 36 öğretmenin yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.50)

- Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında, 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edecek.

(Konya/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)



KÜLTÜR SANAT

1- Yazar ve senarist Ömer Lütfi Mete, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte anılacak.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulunacak. Bakan Kasapoğlu, Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret edecek, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir araya gelecek.

(Bakü/10.00/11.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30)

3- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 9 maçla başlayacak.

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15/Atina/22.00)

5- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)