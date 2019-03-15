Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(İstanbul/11.00/Gaziantep/13.30)

1 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret edecek.

(TBMM/11.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde STK, meslek odaları temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluşacak, Tekirdağ Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.

(Yalova/11.00/Tekirdağ/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"na ve "Esenlerin Bereket Kapısı Nar Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30/15.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan, Yüreğir ve Seyhan'da vatandaşlara hitap edecek, Yüreğir'de millet bahçesi açılışına katılacak.

- Bakan Soylu, Odunpazarı'nda vatandaşlara hitap ettikten sonra şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek.

(Adana/11.30-16.00/Eskişehir/19.30-20.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde hastane ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Konya/11.00-18.30)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Madenci Anıtı Meydanı'nda düzenlenecek açık hava toplantısına katılacak.

(Zonguldak/15.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, iş adamları, esnaf ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak, Beyoğlu'nda Cihangir Seçim İrtibat Bürosu'na ziyarette bulunacak, İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak, Avcılar'da Kars-Ardahanlılar Hemşehri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-19.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediyeyi, oto sanayi sitesi esnafını ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Genç Kürsü Programı"na ve "Uluslararası Mutfak Günleri"ne katılacak.

(Bolu/12.15-19.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valiliği ziyaret edecek, STK temsilcileri ve yerel yöneticilerle toplantı yapacak, AK Parti Osmangazi Seçim İrtibat Bürosu'na ziyarette bulunacak, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde halkla buluşma toplantılarına iştirak edecek.

(Bursa/11.00-16.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir ve Aksaray'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

(Nevşehir/ 10.00-13.15/Aksaray/15.30-18.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "22. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/15.00)

5- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesinde "Akademisyen ve Öğrencilerle Söyleşi" programına katılacak.

(İstanbul/14.30)

6- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile ocak ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısına katılacak.

(Brüksel)

2- İngiliz parlamentosunun, hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini içeren önergesini kabul etmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Londra)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilerle bir araya gelecek, Alanya ve Manavgat ilçelerinde otelcilerle görüşecek, Serik Cumhur İttifakı Seçim Ofisi açılışına katılacak.

(Antalya/09.30-18.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Dedeoğlu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

(İstanbul/10.00/13.20)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta Eskişehirspor-Altınordu müsabakasıyla başlayacak.

(Eskişehir/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

(Nyon/14.00/15.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı Malatya'da başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde çeyrek final maçlarında Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Tokat Belediye Plevne, Halkbank-Ziraat Bankası, Arkas Spor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(Malatya/12.00/15.00/17.00/19.00)