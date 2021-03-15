Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Mart 2021

Hollanda'da 3 gün genel seçimler için oy kullanma işlemi başlıyor.

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Mart 2021

SİYASET

1- Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelin açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/11.00)

2- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katılacak. 

(Ankara/09.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak. 

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi başlayacak. 

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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