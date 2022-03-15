Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Mart 2022

SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenecek "2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu"na katılacak. Foruma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.45//12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, şubat ayı konut satış istatistiklerini, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni ve ücretli çalışanlara ilişkin ocak ayı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BM Kadının Statüsü Komisyonu 66. Oturumu'nun Genel Tartışmalar bölümüne katılacak.

(New York)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.