Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Nisan 2019

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünde "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistiklerini ve mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018'in dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu"nu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Selçuk Üniversitesinde "Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Payesi” törenine katılacak.

(Konya)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na iştirak edecek.

(Washington)

3- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Dağlık Karabağ meselesini görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Moskova)

4- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde temaslarda bulunacak.

(Christchurch)

5- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

6- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Erzurum/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Altınordu-Ümraniyespor, Adana Demirspor-Altay müsabakalarıyla sona erecek.

(İzmir/Adana/19.00)

3- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçlarında Halkbank-Fenerbahçe, Arkas Spor-Galatasaray karşılaşacak.

(Ankara/İzmir/18.00)

4- 16-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın da katılımıyla WOW İstanbul Hotels&Convention Center'da yapılacak.

(İstanbul/10.00)

5- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında Türk Milli Basketbol Takımları ana sponsorluğunun uzatılması imza töreni, federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün'ün katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/10.30)

6- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası İspanya'da sahibini bulacak.

- Galibiyet sayısında 1-1 eşitlik bulunan kupa finalinin üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Almanya ekibi ALBA Berlin karşı karşıya gelecek.

(Valencia/21.30)