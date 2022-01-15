Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Ocak 2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile buluşacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 15.01.2022, 09:04
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.
(Karabük/11.00-18.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Rize/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile buluşacak.
(İstanbul/14.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/17.30)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
4
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü