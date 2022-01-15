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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Ocak 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile buluşacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 15.01.2022, 09:04
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Ocak 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.

(Karabük/11.00-18.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Rize/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile buluşacak.

(İstanbul/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #15 ocak #nureddin nebati
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