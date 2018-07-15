Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Temmuz 2018

1- 15 Temmuz'un ikinci yılı
- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"ne katılacak, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek.
(Ankara/13.00/14.00/İstanbul/21.00)
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT Genel Müdürlüğünde düzenlenecek programa ve Kızılay Meydanı'ndaki etkinliğe katılacak. TÜRKSAT'taki programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da iştirak edecek.
(TBMM/19.00/21.00)
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenecek programa katılacak.
(Ankara/19.00/20.30)
- TBMM'de "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisi açılacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ödemiş ilçesinde temaslarda bulunacak, Ödemiş Belediyesini ziyaret edecek.
(İzmir/11.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor.
(Washington/Brüksel/Moskova)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib/Humus)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.
(Moskova/18.00)
2- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final müsabakalarıyla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle sona erecek.
(Londra/16.00)
4- Fransa Bisiklet Turu 9. etapla sürüyor.