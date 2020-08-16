Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Ağustos 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi ile Bektaş Efendi Türbesi'ni ziyaret edecek, Serçeşme Parkı Açılış Töreni ile 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni'ne katılacak.

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Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020, 09:15