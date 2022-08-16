Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Ağustos 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile Fotoğrafları Sergisi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Bölgesi'nde Deprem Araştırmaları Sempozyumu ile Sivil Toplum Kuruluşları Akreditasyon ve 500 Destek AFAD Gönüllüsüne Sertifika Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 10 yıl vadeli tahvil ihraç edecek; 6 ayda bir kira ödemeli, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.40)