Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Ağustos 2022
2- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile Fotoğrafları Sergisi"ne iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Bölgesi'nde Deprem Araştırmaları Sempozyumu ile Sivil Toplum Kuruluşları Akreditasyon ve 500 Destek AFAD Gönüllüsüne Sertifika Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/12.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
2- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 10 yıl vadeli tahvil ihraç edecek; 6 ayda bir kira ödemeli, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.40)