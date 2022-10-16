Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Ekim 2022
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Türkiye ve Dünya gündemi 16.10.2022, 09:00
SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda miting yapacak.
(Konya/17.00)
GÜNCEL
1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Bartın)
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