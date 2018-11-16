Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Kasım 2018

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel atma ve açılış törenlerine katılacak, ziyaretlerde bulunacak, Isparta Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul müdürleriyle toplantı yapacak.

(Burdur/09.30/10.00/11.00/Isparta/14.30/16.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Toyota Türkiye Fabrikası'nı ziyaret edecek, General Elektrik Katmanlı İmalat Ar-Ge Laboratuvarı'nın açılış törenine katılacak.

(Sakarya/10.00/Kocaeli/15.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu'na ve Türkiye Tasarım Haftası Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/İstanbul/20.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı Ağaçlandırma Töreni'ne katılacak, Çamlıca Kulesi'nde incelemede bulunacak, Bab-ı Ali toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/14.00/18.00)

4- TÜİK, eylül ayı sanayi üretim ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu tanıtım toplantısı TOBB'da gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve aynı aya ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

7- TOBB, ekimde kurulan/kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Peygamberimiz ve Gençlik" olan "2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 25'i tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Konya/09.30)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 74 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Zonguldak/10.00)

3- "Ergenekon" davasına bakan 7 eski hakim ve savcının, "suç uydurma, görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan yargılanmasına ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde başlanacak.

(Ankara/09.30)

4- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

(İstanbul/10.30)

5- Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camisi’nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak.

(İstanbul)



SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile 17 Kasım Cumartesi günü yapılacak müsabaka öncesi, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını aynı statta gerçekleştirecek.

- İsveç Milli Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda antrenman yapacak. Konuk takımın teknik direktörü Janne Andersson, aynı statta basın mensuplarının karşısına çıkacak.

(Konya/18.30/19.00/13.00/14.15)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla sürüyor.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Eczacıbaşı VitrA-THY maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)