Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Mart 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Toplantısı"na katılarak üyelere bilgi verecek.

(TBMM/14.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, OSTİM Teknik Üniversitesince Recai Kutan ve Prof. Dr. Nevzat Kor'a fahri doktora beratı tevcih edilmesi töreninde yer alacak.

(Ankara/14.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

- KİT Komisyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 9. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenecek "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"nde yer alacak.

(Ankara/11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle Kapadokya Üniversitesince düzenlenecek Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler "Önümüzdeki On Yılı Öngörmek" Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.45)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret edecek ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulunacak.

(Eskişehir/14.00)

5- TÜİK, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TCMB, ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya gelecek.

- İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2020 Yıllık Raporu'nu açıklayacak.

(Brüksel)

3- Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi ikinci gününde devam edecek.

4- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.