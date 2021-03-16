Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Mart 2021

SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Toplantısı"na katılarak üyelere bilgi verecek.
(TBMM/14.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.30)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, OSTİM Teknik Üniversitesince Recai Kutan ve Prof. Dr. Nevzat Kor'a fahri doktora beratı tevcih edilmesi töreninde yer alacak.
(Ankara/14.00)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.
- KİT Komisyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.
(TBMM/15.00/15.30)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 9. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenecek "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"nde yer alacak.
(Ankara/11.30)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle Kapadokya Üniversitesince düzenlenecek Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler "Önümüzdeki On Yılı Öngörmek" Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/10.45)
4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret edecek ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulunacak.
(Eskişehir/14.00)
5- TÜİK, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
7- TCMB, ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya gelecek.
- İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00)
2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2020 Yıllık Raporu'nu açıklayacak.
(Brüksel)
3- Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi ikinci gününde devam edecek.
4- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.