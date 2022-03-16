Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Mart 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MIPIM Uluslararası Emlak Fuarı'nda Türk ve yabancı ülke çadırlarını ziyaret edecek ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Uluslararası Yatırımcı Toplantısına katılacak.

(Cannes)

2 - TBMM'den

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, Türkiye Diyanet Akademisi kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TCMB, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları ile konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Türkevi'nde düzenlenecek "Kadın ve Kızların Güçlendirilmesi: Siyasi, Ekonomik ve Kamusal Hayatta Liderliğe Hazırlanmak" konulu panele katılacak.

(New York)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova)

3- NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel)

4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Programı"na katılacak.

(İstanbul/20.00)