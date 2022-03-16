Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Mart 2022
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MIPIM Uluslararası Emlak Fuarı'nda Türk ve yabancı ülke çadırlarını ziyaret edecek ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Uluslararası Yatırımcı Toplantısına katılacak.
(Cannes)
2 - TBMM'den
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda, Türkiye Diyanet Akademisi kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TCMB, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları ile konut fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00/14.30)
3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Türkevi'nde düzenlenecek "Kadın ve Kızların Güçlendirilmesi: Siyasi, Ekonomik ve Kamusal Hayatta Liderliğe Hazırlanmak" konulu panele katılacak.
(New York)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Moskova)
3- NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.
(Brüksel)
4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Programı"na katılacak.
(İstanbul/20.00)