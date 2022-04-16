Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Almanya'da koruyucu ailelerle bir araya gelecek, Türk gençleriyle iftar programına katılacak.

(Düsseldorf)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/19.34)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı'na ve Cihannüma İstanbul Sahur Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00/23.59)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Rize/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret ederek Birlik Vakfı Bursa Şubesi iftar programı​na katılacak.

(Bursa/13.00-19.15)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Partili milletvekilleri, İl Başkanı, Kaş İlçe ve Belediye başkanlarının katılımıyla toplantı yapacak, Phaselis Tüneli'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Antalya/12.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.