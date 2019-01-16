Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşılayacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/18.45)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından Kızılcahamam'da düzenlenecek, "Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- TBMM Genel Kurulu'nda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)



EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında iş birliği protokolü imzalanacak.

(Ankara/12.00)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, Aralık 2018'e ilişkin konut satış istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.

(Cotabota/Ankara)

2- İngiltere’nin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Londra)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO genelkurmay başkanları toplantısına katılacak.

(Brüksel)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Karabük, Malatya ve Adana'da FETÖ/PDY yapılanmalarına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edilecek.

(Karabük/Malatya/Adana/10.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları sürüyor. Kupanın ikinci gününde Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Medipol Başakşehir-Hatayspor, Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek.

(Malatya/16.30/İstanbul/18.30/Trabzon/20.30

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında A Grubu'nda Banvit, Rusya temsilcisi Nizhny ile deplasmanda karşılaşacak.

(Novgorod/19.00)

3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 9. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

4- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Halkbank, Rusya temsilcisi Zenit Kazan'ı TVF Başkent Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

(Ankara/17.30)

5- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Maliye Piyango, Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.

(Lizbon/23.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları, VakıfBank-Beşiktaş, Fenerbahçe Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor, Halkbank-Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/17.00/19.00/Bursa/17.30/Aydın/18.00/Ankara/19.30)