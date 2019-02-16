Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'ndaki Edirne Mitingi ile Kayışdağı Caddesi'ndeki Ataşehir İlçe Mitingi'nde halka hitap edecek.

(Edirne/13.00/İstanbul/15.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi seçim bürosunun açılışına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşacak, millet bahçesi alanı ile TOKİ konutlarında inceleme yapacak, Mir Kalesi'ni ve üniversite yerleşkesini ziyaret edecek.

(Hakkari/10.00-17.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na ve Etimesgut'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak, STK ve parti temsilcileriyle buluşacak, seçim irtibat bürosu açılışları gerçekleştirecek. Esnaf ziyareti yapacak Soylu, MHP ilçe teşkilatını ziyaret edecek, gençlerle buluşacak, Çankırılılar Derneğinin gecesine iştirak edecek.

(Ankara/10.00-19.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Valiliği, Özel Manisa OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(Manisa/10.00-15.30)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, yeni devlet hastanesinde incelemede bulunacak.

(Ağrı/10.00-14.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Esenyurtlu Ev Hanımları Buluşması"na katılacak, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek, "Esenyurt Gençlik Kolları Söyleşi Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/16.00/18.00)



EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılış törenine katılacak, kentte faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.

- Dönmez, Kocaeli'de köprülü kavşak tanıtım programına katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı meclis üyeleriyle sektör toplantısı gerçekleştirecek, kentte faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşecek.

(Sakarya/09.30-13.00/Kocaeli/15.15-19.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "AB Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı"na ve AK Parti teşkilatının "Gönüller Buluşması Toplantısı"na katılacak.

(Aydın/11.00/15.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya gelecek gelecek, Trabzonspor Kulübü ile esnafı ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00-15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Nijerya'da devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.

(Abuja)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.

(Erzincan/12.45)

KÜLTÜR SANAT

1- 69. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ödüller sahiplerini bulacak.

(Berlin)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis Valiliği, Seçim Koordinasyon Merkezi ve esnafı ziyaret edecek, Kent Orman Evleri temel atma ve Kilis Belediyesi bisiklet dağıtım törenlerine katılacak, Kilis Belediyesi Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi ile Bakanlık Spor Kompleksi'nde incelemede bulunacak.

- Kasapoğlu, Gaziantep'te okul kulüplerine spor malzemesi dağıtım törenine katılacak, Gaziantep ASKF'yi ve Bossan Halı Fabrikası'nı gezecek, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Kilis/09.30-13.00/Gaziantep/15.00-17.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftaya Akhisarspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.30/Bursa/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Hatayspor-Adana Demirspor, Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok, Altay-Boluspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Hatay/İstanbul/13.30/İzmir/16.00)

4- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Ankara Spor Salonu'nda Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/19.00)

5- Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/13.40) (

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Galatasaray, OGM Ormanspor-Kırçiçeği Bodrum, Bellona Kayseri Basketbol-Canik Belediyespor, İzmit Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor-İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/İzmir/16.00/Artvin/17.00)

8- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftası tek, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası ise 4 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

9- TFF 2. Lig'de 22. hafta 6, TFF 3. Lig'de ise 22. hafta 4 karşılaşmayla başlayacak.