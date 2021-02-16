Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Şubat 2021

SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi yapılacak tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'nde ve Pamukkale Üniversitesi Genç Ofis'in açılışında yer alacak, Gençlik Merkezi'ni, Pamukkale Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, yeni stadyum inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Denizli/11.00-16.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni ve "Yunus: Aşka Yolculuk" Konseri'ne katılacak.

(Ankara/18.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, partilerinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Trabzon/14.30)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda down sendromlu ve otistik bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- KİT Komisyonunda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğine video konferansla katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'da iki gün sürecek Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı, heyetlerin görüşmeleriyle başlayacak.

(Soçi)

GÜNCEL

1- Terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ve er Adil Kabaklı, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacak.

(Gaziantep/15.50)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 10:48